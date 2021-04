Covid | BNP Paribas Cardif | “Dopo un anno aumenta desiderio di protezione su salute | lavoro e credito”

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – In un mondo completamente diverso e colpito dal-19, gli italiani sono piu` preoccupati e piu` pessimisti, rispetto al 2019 e alla media europea.no la paura di perdere ile dell’ospedalizzazione, cresce ildi maggiorverso la propria, la famiglia e la sfera economica e si rafforza la consapevolezza sull’assicurazione del. In generale, la pandemia ha ridotto le entrate economiche di tanti italiani, costringendoli a rimandare o annullare i progetti piu` onerosi. Queste le principali evidenze emerse dalla seconda edizione della ricerca internazionale sulle preoccupazioni, le aspettative e le esigenze delle persone realizzata BNP, in collaborazione con ...

In un mondo completamente diverso e colpito dal- 19, gli italiani sono piu` preoccupati e piu` pessimisti, rispetto al 2019 e alla media ...aspettative e le esigenze delle persone realizzata...Coinvolte 21 mila persone in 21 paesi: il 65% degli intervistati, inoltre, ha paura di perdere il lavoro". Crescono le preoccupazioni per la salute: il 71% degli italiani teme di contrarre una ...Stampa Due anni dopo la prima edizione, che aveva sottolineato la resilienza degli italiani nonostante le difficoltà economiche e un certo senso di mancata protezione, Bnp Paribas Cardif, in collabora ...BNP Paribas Cardif: gli italiani sono più preoccupati e pessimisti ma anche più consapevoli. Dopo un anno di pandemia si fanno i conti con paure maggiori, entrate inferiori e pr ...