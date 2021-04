Clamoroso – Napoli contattato per entrare in Superlega: i particolari (Di martedì 20 aprile 2021) La notizia ha del Clamoroso il Napoli è stato contatto per entrare a far parte della Superlega. Il Corriere dello Sport svela che “nella notte un emissario di JP Morgan ha contattato il Napoli per farlo entrare nel nuovo progetto che finora ha coinvolto 12 club europei (le tre italiane Juve, Milan e Inter, le tre spagnole Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid e le sei inglesi Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham)“. Insomma il Napoli potrebbe entrare in Superlega dalla porta principale, anche perché per ora tre club importantissimi come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Psg si sono tirati indietro. La Superlega è un vecchio progetto di Aurelio De Laurentiis ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 aprile 2021) La notizia ha delilè stato contatto pera far parte della. Il Corriere dello Sport svela che “nella notte un emissario di JP Morgan hailper farlonel nuovo progetto che finora ha coinvolto 12 club europei (le tre italiane Juve, Milan e Inter, le tre spagnole Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid e le sei inglesi Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham)“. Insomma ilpotrebbeindalla porta principale, anche perché per ora tre club importantissimi come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Psg si sono tirati indietro. Laè un vecchio progetto di Aurelio De Laurentiis ...

Advertising

salvione : Clamoroso: Napoli contattato per entrare in Superlega! - CorSport : Clamoroso: #Napoli contattato per entrare in #Superlega! - CapitanBergomi : RT @salvione: Clamoroso: Napoli contattato per entrare in Superlega! - DomenicoNA1967 : RT @CalcioPillole: Clamoroso #Superlega. Il prossimo club ad aderire potrebbe essere il #Napoli. L'indiscrezione viene lanciata da 'Il Corr… - UgoBaroni : RT @CorSport: Clamoroso: #Napoli contattato per entrare in #Superlega! -