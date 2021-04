Chi è Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero (Di martedì 20 aprile 2021) Luca Argentero sarà ospite della trasmissione “Canzone Segreta“, il format di Rai 1 che andrà in onda alle 21:25. Luca è da anni impegnato con l’attrice e influencer Cristina Marino. Ma chi è? Scopriamo i dettagli sulla sua vita. Sicuramente ve la ricorderete in Amore 14, il film del 2009 di Federico Moccia. Vestiva i panni di Stefania, la bella e ribelle del gruppo. La sua carriera di attrice è proseguita sia con i film, che con le serie. Attualmente però, lavora principalmente come modella e influencer. Inoltre, è grande appassionata di sport e benessere, di cui spesso scrive. Chi è Cristina Marino Nata nel 1991 a Milano, ha ben 13 anni di differenza con il compagno, che però non sono mai stati un ostacolo per la coppia, ormai solida da anni. Tra loro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021)sarà ospite della trasmissione “Canzone Segreta“, il format di Rai 1 che andrà in onda alle 21:25.è da anni impegnato con l’attrice e influencer. Ma chi è? Scopriamo i dettagli sulla sua vita. Sicuramente ve la ricorderete in Amore 14, il film del 2009 di Federico Moccia. Vestiva i panni di Stefania, la bella e ribelle del gruppo. La sua carriera di attrice è proseguita sia con i film, che con le serie. Attualmente però, lavora principalmente come modella e influencer. Inoltre, è grande appassionata di sport e benessere, di cui spesso scrive. Chi èNata nel 1991 a Milano, ha ben 13 anni di differenza con il compagno, che però non sono mai stati un ostacolo per la coppia, ormai solida da anni. Tra loro ...

