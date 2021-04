Yonghong Li | «Super League? Non è la strada giusta»

(Di lunedì 19 aprile 2021)Li, ex presidente del Milan, ha detto la sua sulla nascita della nuova: le dichiarazioni su TwitterLi, ex presidente del Milan, ha detto la sua sulla nascita della nuova. Le dichiarazioni. «Lalega Europea è tutta focalizzata su una cosa: i soldi! Beneficia pochi, i privilegiati, non i tifosi! Dobbiamo impegnarsi per rendere il calcio più inclusivo e meno divisivo. Questa non è la». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

carlopaolofesta : @YonghongLi69 Anche Yonghong Li (dal suo rifugio asiatico) contro la Super League......... -

Ultime Notizie dalla rete : Yonghong Super

MilanNews24.com

Il misterioso e ambizioso (solo a parole) Milan diLi fece proclami di grandezza, ... oltre ovviamente ad una lauta commissione per ilagente. Il club rossonero non poteva permettersi di ...In poche stagioni la credibilità della Chineseleague è passata da nuovo Eldorado del calcio ... dal milanistaLi al parmigiano Jiang Lizhang, al patron del Pavia Xiaodong Zhu. Ma ora ...Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - "La Superlega europea è tutta focalizzata su una cosa: i soldi! Beneficia pochi, i privilegiati, non i tifosi! Dobbiamo impegnarci per rendere il calcio più inclusivo e m ...Superlega, le parole dell'ex presidente del Milan Yonghong Li: "Tutta focalizzata sui soldi, non è la strada giusta" ...