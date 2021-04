Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 aprile 2021)DEL 19 APRILEORE 15.20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA VITINIA PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. Più AVANTI SEMPRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SERVIZIO TORNATO REGOLARE SULLA LINEANAPOLI VIA FORMIA IN DIREZIONE NAPOLI A SEGUITO DI UN GUASTO ORMAI RISOLTO AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA CIRCONE TRACASILINA E TORRICOLA. MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. SULLA LINEPESCARA TRAFFICO ...