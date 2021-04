Usa. Sparatoria in parcheggio Chicago: uccisa bambina di 7 anni (Di lunedì 19 aprile 2021) Un testimone ha raccontato al Chicago Sun-Times che due persone sono uscite da un'auto grigia e hanno iniziato a sparare contro il veicolo in cui si trovavano Jontae Adams e la figlia Jaslyn Leggi su rainews (Di lunedì 19 aprile 2021) Un testimone ha raccontato alSun-Times che due persone sono uscite da un'auto grigia e hanno iniziato a sparare contro il veicolo in cui si trovavano Jontae Adams e la figlia Jaslyn

Advertising

SkyTG24 : Usa, sparatoria ad Austin, in Texas: tre morti, killer in fuga - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in Texas: tre morti ad Austin #Austin - repubblica : Usa, sparatoria con molti feriti in un liceo in Tennessee - occhio_notizie : Usa, sparatoria in un parcheggio di Chicago: uccisa una bimba di 7 anni - F765765765 : RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria in un parcheggio di Chicago: uccisa una bimba di sette anni #Usa -