Tour of the Alps 2021: Gianni Moscon torna alla vittoria con una rasoiata da finisseur! (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo un lunghissimo digiuno, Gianni Moscon (Ineos) torna al successo nella prima tappa del Tour of the Alps 2021. Il Trattore della Val di Non si è imposto sul traguardo di Innsbruck davanti al giovane norvegese Idar Andersen (Uno-X Pro Cycling Team). La volata del gruppo, valida per il terzo posto, invece, è stata vinta dal bielorusso Alexander Riabushenko (UAE Team Emirates). Gianni Moscon, ora, ovviamente, è anche il leader della classifica generale. La gara è stata contraddistinta da una fuga a tre composta da Marton Dina (EOLO-Kometa), Alessandro de Marchi (Israel Start-UP) e Felix Engelhardt (Tirol). Appena i corridori hanno iniziato la prima scalata della salita di Axams, quest’ultimo ha perso contatto. Successivamente, a 35 chilometri dal ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo un lunghissimo digiuno,(Ineos)al successo nella prima tappa delof the. Il Trattore della Val di Non si è imposto sul traguardo di Innsbruck davanti al giovane norvegese Idar Andersen (Uno-X Pro Cycling Team). La volata del gruppo, valida per il terzo posto, invece, è stata vinta dal bielorusso Alexander Riabushenko (UAE Team Emirates)., ora, ovviamente, è anche il leader della classifica generale. La gara è stata contraddistinta da una fuga a tre composta da Marton Dina (EOLO-Kometa), Alessandro de Marchi (Israel Start-UP) e Felix Engelhardt (Tirol). Appena i corridori hanno iniziato la prima scalata della salita di Axams, quest’ultimo ha perso contatto. Successivamente, a 35 chilometri dal ...

zazoomblog : LIVE Tour of the Alps prima tappa in DIRETTA: finalmente Gianni Moscon! L’Italia riabbraccia un talento! - #prima… - _irontae_ : RT @SottonaPerHobi: Se nel prossimo tour non ci siamo li faccio diventare tutti pelati cazzo I vote #BTSARMY for #BestFanArmy at the 2021… - OA_Sport : Classifica Tour of the Alps 2021: Gianni #Moscon è il primo leader davanti ad #Andersen e #Riabushenko #TOTA - sciareneve : RT @MTBiit: La rinascita di Gianni Moscon a Innsbruck! Al rientro è sua la prima tappa del Tour of the Alps #roadbike #19Aprile https://t.c… - MTBiit : La rinascita di Gianni Moscon a Innsbruck! Al rientro è sua la prima tappa del Tour of the Alps #roadbike #19Aprile… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour the Il bordigotto Oliviero Troia partecipa al Tour of the Alps Bordighera. Il bordigotto Oliviero Troia, che corre per l' Uae Team Emirates, da oggi parteciperà al Tour of the Alps. Olly torna in sella alla sua bici per la breve corsa a tappe, in programma dal 19 al 23 aprile , che si svolgerà in territorio austriaco e italiano ed è caratterizzata da un menù di ...

Tour of the Alps: percorsi e cronotabelle delle tappe trentine 22 e 23 aprile, due tappe in Trentino per la corsa ciclistica dell'Euregio. Ecco i percorsi e gli orari Credits

Da Colleoni a Fancellu: è un Tour of the Alps formato giovani La Gazzetta dello Sport Classifica Tour of the Alps 2021: Gianni Moscon è il primo leader davanti ad Andersen e Riabushenko Grazie ad una splendida azione Gianni Moscon (Ineos Grenadine) fa sua la prima tappa del Tour of the Alps 2021, da Bressanone ad Innsbruck di 142.8 chilometri. Il ciclista azzurro ha staccato tutti ne ...

Dietro le quinte di Amazon. Un tour per sapere che cosa accade dall'ordine alla consegna PADOVA - Amazon annuncia il nuovo programma di visite virtuali gratuite dei centri di distribuzione presenti in Italia. A partire da oggi è possibile registrarsi alle visite virtuali ai centri di dist ...

Bordighera. Il bordigotto Oliviero Troia, che corre per l' Uae Team Emirates, da oggi parteciperà alofAlps. Olly torna in sella alla sua bici per la breve corsa a tappe, in programma dal 19 al 23 aprile , che si svolgerà in territorio austriaco e italiano ed è caratterizzata da un menù di ...22 e 23 aprile, due tappe in Trentino per la corsa ciclistica dell'Euregio. Ecco i percorsi e gli orari CreditsGrazie ad una splendida azione Gianni Moscon (Ineos Grenadine) fa sua la prima tappa del Tour of the Alps 2021, da Bressanone ad Innsbruck di 142.8 chilometri. Il ciclista azzurro ha staccato tutti ne ...PADOVA - Amazon annuncia il nuovo programma di visite virtuali gratuite dei centri di distribuzione presenti in Italia. A partire da oggi è possibile registrarsi alle visite virtuali ai centri di dist ...