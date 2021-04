Superlega – Inter, la rabbia dei tifosi: “Non seguiamo Agnelli” (Di lunedì 19 aprile 2021) Si alza un coro di no da parte dei tifosi dell’Inter sui social al progetto Superlega. Su una pagina Facebook nerazzurra ‘Vai Inter’, i commentatori non risparmiano critiche sull’adesione alla competizione: “Sono contraria – scrive una tifosa – dove c’è Agnelli non dobbiamo esserci noi“. E ancora: “Se Agnelli va a destra noi dovremmo andare a sinistra – afferma un altro frequentatore – se va in basso noi dobbiamo andare in alto. Noi non abbiamo niente a che vedere con questo Agnelli”. C’è chi ritiene il progetto “folle” perché “Agnelli deve fare questa scelta perché la Juve è piena di debiti ma la nostra società deve stare fuori. In questo modo si svaluta anche lo scudetto che stiamo per vincere. Una cosa inaccettabile, solo per ricchi. Questa è la ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Si alza un coro di no da parte deidell’sui social al progetto. Su una pagina Facebook nerazzurra ‘Vai’, i commentatori non risparmiano critiche sull’adesione alla competizione: “Sono contraria – scrive una tifosa – dove c’ènon dobbiamo esserci noi“. E ancora: “Seva a destra noi dovremmo andare a sinistra – afferma un altro frequentatore – se va in basso noi dobbiamo andare in alto. Noi non abbiamo niente a che vedere con questo”. C’è chi ritiene il progetto “folle” perché “deve fare questa scelta perché la Juve è piena di debiti ma la nostra società deve stare fuori. In questo modo si svaluta anche lo scudetto che stiamo per vincere. Una cosa inaccettabile, solo per ricchi. Questa è la ...

