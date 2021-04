Stefania Orlando e il marito vogliono fare Temptation Island ma c’è un grosso problema (Di lunedì 19 aprile 2021) Stefania Orlando dopo il GF Vip 5 Senza ombra di dubbio la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha creato una serie di funclub a favore dei concorrenti e spesso hanno creato delle polemiche tra loro. L’ultimo Come è accaduto per i Prelemi (Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli) e gli Zengavò (Rosalinda Cannavò e Andrea L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 19 aprile 2021)dopo il GF Vip 5 Senza ombra di dubbio la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha creato una serie di funclub a favore dei concorrenti e spesso hanno creato delle polemiche tra loro. L’ultimo Come è accaduto per i Prelemi (Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli) e gli Zengavò (Rosalinda Cannavò e Andrea L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

IlContiAndrea : Domenica ad #AvantiUnAltro “Vizi vs Nuove Frontiere”. Come caposquadra Stefania Orlando e il duo comico de I Sanson… - Costanzo : Complici nella vita, ma anche sul palco: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando cantano al #MaurizioCostanzoShow??… - MediasetPlay : Tocchiamo una polemica e serviamo un caffeuccio approfittando della presenza di Stefania Orlando... Twittate con… - Martini14Emma : RT @Giusepp92635258: Ma vogliamo dare un programma a Stefania Orlando o vogliamo continuare a vivere nel Medioevo ??#orlandera #tzvip #sovip - SilviaSese1990 : @PietroRomanoOr1 C’è posto per Stefania Orlando ?? -