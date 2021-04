Scuola, è caos anche per il rientro in massa, Nel Lazio un istituto su tre resta in Dad (Di lunedì 19 aprile 2021) La Scuola riapre e sempre più studenti stanno tornando sui banchi. Da oggi sono sei milioni e 850mila gli alunni in presenza, cioè l’80,5% degli 8,5 milioni totali. Da lunedì 26 aprile, se non insorgeranno nuove zone rosse, in classe potrebbero tornare praticamente tutti. Un “ritorno di massa” che, sebbene fosse atteso e auspicato ormai da mesi, preoccupa non poco. Bisogna fare i conti con le aule che mancano e i mezzi pubblici affollati e gli spazi all’esterno da trovare. Si ipotizzano doppi e tripli turni. Vaia: «Pensare a un piano Marshall per Scuola e trasporti» Le riaperture in generale sono viste da più parti anche come un rischio per quanto riguarda le possibili conseguenze negative in una situazione epidemiologica ancora grave. «Le riaperture? Ne ero e ne sono tuttora contento. Non possiamo rimanere chiusi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Lariapre e sempre più studenti stanno tornando sui banchi. Da oggi sono sei milioni e 850mila gli alunni in presenza, cioè l’80,5% degli 8,5 milioni totali. Da lunedì 26 aprile, se non insorgeranno nuove zone rosse, in classe potrebbero tornare praticamente tutti. Un “ritorno di” che, sebbene fosse atteso e auspicato ormai da mesi, preoccupa non poco. Bisogna fare i conti con le aule che mancano e i mezzi pubblici affollati e gli spazi all’esterno da trovare. Si ipotizzano doppi e tripli turni. Vaia: «Pensare a un piano Marshall pere trasporti» Le riaperture in generale sono viste da più particome un rischio per quanto riguarda le possibili conseguenze negative in una situazione epidemiologica ancora grave. «Le riaperture? Ne ero e ne sono tuttora contento. Non possiamo rimanere chiusi ...

