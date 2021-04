Rottamazione delle cartelle: chi ne è escluso (Di lunedì 19 aprile 2021) Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, denominato “Decreto Sostegni” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021, ha introdotto una serie di misure a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19. Una delle novità introdotte dal Decreto è rappresentata dalla Rottamazione delle cartelle. Nello specifico, sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 . I ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 aprile 2021) Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, denominato “Decreto Sostegni” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021, ha introdotto una serie di misure a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19. Unanovità introdotte dal Decreto è rappresentata dalla. Nello specifico, sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 . I ...

