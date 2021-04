Regione Lombardia 'esagera' col linguaggio inclusivo e inventa "artist*"

(Di lunedì 19 aprile 2021) “Sei un giovaneo fai parte di un collettivo artistico? Hai tra i 25 e i 35 anni? Sei residente o domiciliat* in?”. Così, nel tentativo di usaree politicamente corretto, i creatori dell’annuncio social incappano nella gaffe grammaticale. La call per artisti pubblicata su Instagram dallaha eliminato la vocale finale del sostantivo artista, già di per sé neutro, aggiungendo un asterisco. La parola artista, infatti, al singolare si declina allo stesso modo sia al femminile che al maschile. Altrettanto non si può dire dell’articolo indeterminativo “un”, che può precedere la parola ma che in questo caso era assente. Una disattenzione, dunque, ha portato i curatori del profilo social della ...

La Repubblica

'Sei un giovane artist* o fai parte di un collettivo artistico? Hai tra i 25 e i 35 anni? Sei residente o domiciliat* in?'. Così, nel tentativo di usare linguaggio inclusivo e politicamente corretto, i creatori dell'annuncio social incappano nella gaffe grammaticale. La call per artisti pubblicata su ...