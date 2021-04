Pd: Calenda, ‘Letta ha carte per cambiarlo ma ancora presto per dirlo’ (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Letta è un amico, è una persona che stimo ma il cambiamento del Pd si vede più dai fatti che dalle parole. Letta ha tutte le carte per riuscire a cambiare il Pd ma è un po’ presto per dirlo”. Lo dice Carlo Calenda a Tagadà su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Letta è un amico, è una persona che stimo ma il cambiamento del Pd si vede più dai fatti che dalle parole. Letta ha tutte leper riuscire a cambiare il Pd ma è un po’per dirlo”. Lo dice Carloa Tagadà su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

