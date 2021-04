**Open Arms: decreto gup, ‘il processo a Salvini è necessario’** (2) (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) – “Ritenuto che la Corte Costituzionale ha più volte affermato che, in sede di udienza preliminare ‘l’apprezzamento del giudice non si sviluppa, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare… se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento’ e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è di natura sostanziale, bensì processuale, non potendosi valutare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato, ma l’inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori o insufficienti -si legge ancora nel decreto di giudizio – Ritenuto che non può trovare applicazione l’articolo 129 C.pp., ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) – “Ritenuto che la Corte Costituzionale ha più volte affermato che, in sede di udienza preliminare ‘l’apprezzamento del giudice non si sviluppa, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare… se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento’ e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è di natura sostanziale, bensì processuale, non potendosi valutare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato, ma l’inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori o insufficienti -si legge ancora neldi giudizio – Ritenuto che non può trovare applicazione l’articolo 129 C.pp., ...

matteosalvinimi : Da ieri Open Arms è sotto sequestro nel porto di Pozzallo a causa di numerose irregolarità scoperte dalla Guardia C… - borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - LegaSalvini : OPEN ARMS, GIULIA #BONGIORNO: “LA DECISIONE FU DETTATA DA CONTE. CITERÒ IN AULA L’EX PREMIER” - anto_galli4 : RT @Noiconsalvini: OPEN ARMS, GIULIA #BONGIORNO: “LA DECISIONE FU DETTATA DA CONTE. CITERÒ IN AULA L’EX PREMIER” - Nicol79938739 : RT @Noiconsalvini: LA NAVE OPEN ARMS SOTTO SEQUESTRO A POZZALLO -