“No al calcio dei ricchi, sport non è solo business”. Pure i partiti contro la SuperLega (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr – “No al calcio per pochi ricchi”, “sarebbe la morte del resto del calcio”, “lo sport non è solo business”: la nascita della SuperLega viene duramente criticata da tutte le forze politiche. L’annuncio della Super League per 12 top club europei, contro cui si scagliano Uefa, Fifa e leghe calcistiche europee, suscita la condanna bipartisan da Lega a Pd. Salvini: “No al calcio per pochi ricchi” ‘‘Il calcio e lo sport non possono essere solo business, fatturato e campioni viziati, il denaro e il fatturato non sono tutto. Non mi piace questa idea dei pochi privilegiati, ricchi e prescelti mentre gli altri si devono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr – “No alper pochi”, “sarebbe la morte del resto del”, “lonon è”: la nascita dellaviene duramente criticata da tutte le forze politiche. L’annuncio della Super League per 12 top club europei,cui si scagliano Uefa, Fifa e leghe calcistiche europee, suscita la condanna bipartisan da Lega a Pd. Salvini: “No alper pochi” ‘‘Ile lonon possono essere, fatturato e campioni viziati, il denaro e il fatturato non sono tutto. Non mi piace questa idea dei pochi privilegiati,e prescelti mentre gli altri si devono ...

