Negozio distrutto da un incendio a Napoli | esplosione forse causata da una bomba

(Di lunedì 19 aprile 2021) Unhale saracinesche di centro assistenza di impianti termici. È successo pochi minuti fa ai Colli Aminei, a. I cittadini residenti in zona hanno sentito un forte boato, si sono spaventati ma stando alle prime informazioni, nessuno sarebbe rimasto ferito. LEGGI ANCHE: Riapertura scuole, Rusconi (ANP) a iNews24: “Aule non adatte L'articolo proviene da Inews.it.

Intorno alle 21,30 in viale Colli Aminei è stata avvertita una forte esplosione. Ad andareildi caldaie Vaillant. L'ipotesi al momento è quella dell'esplosione di un'ordigno il cui scoppio avrebbe provocato una grossa voragine all'esterno dell'esercizio commerciale, ...Una forte esplosione è stata avvertita questa sera, attorno alle 21,30, in viale Colli Aminei. Ad andareildi caldaie Vaillant. L'ipotesi più accreditata è quella dell'esplosione di un'ordigno il cui scoppio avrebbe provocato una grossa voragine all'esterno dell'esercizio commerciale, ...Un incendio ha distrutto le saracinesche di centro assistenza di impianti termici. È successo pochi minuti fa ai Colli Aminei, a Napoli.Un forte boato e negozio in fiamme: è accaduto tutto poco più di un'ora fai ai Colli Aminei. L'esplosione ha creato una voragine all'esterno del locale.