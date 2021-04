Napoli-Lazio sarà diretta dall’arbitro Di Bello di Brindisi (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosarà l’arbitro Di Bello di Brindisi a dirigere Napoli-Lazio incontro della 32/a giornata della Serie A di calcio, in programma giovedì’ sera allo stadio Maradona. Assistenti: Alassio-Tegoni. IV Uomo: Abisso. VAR: Irrati-Bindoni. Questi tutti i precedenti in Serie A di Di Bello con gli azzurri: Napoli-Parma 2-0 il 18 dicembre 2014 Napoli-Udinese 3-1 l’8 febbraio 2015 Napoli-Torino 2-1 il 16 gennaio 2016 Napoli-Chievo 3-1 il 5 febbraio 2016 Napoli-Chievo 2-0 il 24 settembre 2016 Napoli-Sampdoria 2-1 il 7 gennaio 2017 Napoli-Atalanta 3-1 il 27 agosto 2017 Udinese-Napoli 0-1 il 26 novembre ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutol’arbitro Didia dirigereincontro della 32/a giornata della Serie A di calcio, in programma giovedì’ sera allo stadio Maradona. Assistenti: Alassio-Tegoni. IV Uomo: Abisso. VAR: Irrati-Bindoni. Questi tutti i precedenti in Serie A di Dicon gli azzurri:-Parma 2-0 il 18 dicembre 2014-Udinese 3-1 l’8 febbraio 2015-Torino 2-1 il 16 gennaio 2016-Chievo 3-1 il 5 febbraio 2016-Chievo 2-0 il 24 settembre 2016-Sampdoria 2-1 il 7 gennaio 2017-Atalanta 3-1 il 27 agosto 2017 Udinese-0-1 il 26 novembre ...

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - ZZiliani : Un vero peccato che non venga attuata la proposta #Neville, che da tifoso United vuole il Manchester retrocesso:… - sscnapoli : ??| #NapoliLazio sarà diretta dall’arbitro Di Bello di Brindisi ?? - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale #DiBello Napoli-Lazio affidata a Di Bello di Brindisi: ecco… - teamtaiwan : RT @adriandelmonte: So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla, Vil… -