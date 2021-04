' Mourinho è stato esonerato dal Tottenham'

(Di lunedì 19 aprile 2021) LONDRA (Regno Unito) - "non è più l'allenatore del". Secondo quanto riportato dal Mirror, in attesa del comunicato ufficiale degli Spurs, il 2 - 2 contro l'Everton di Ancelotti ...

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho stato

LONDRA (Regno Unito) - "non è più l'allenatore del Tottenham ". Secondo quanto riportato dal Mirror, in attesa del comunicato ufficiale degli Spurs, il 2 - 2 contro l'Everton di Ancelotti sarebbe costato la panchina ...Commenta per primo Il Tottneham ha scelto di dire addio a José. L'allenatore portoghese èsollevato dal suo incarico in virtù del settimo posto in classifica e dei risultati incredibilmente scadenti ottenuti dal club. Al suo posto in panchina fino ...