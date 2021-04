Milan, Juve e Inter fuori dalla Serie A? Arriva la smentita dell’Hellas Verona (Di lunedì 19 aprile 2021) L’Hellas Verona attraverso un comunicato ufficiale ha smentito di aver chiesto l’espulsione dalla Serie A per Inter, Milan e Juve L’Hellas Verona ha smentito di aver chiesto l’espulsione di Inter, Milan e Juve dalla Serie A dopo che le tre big hanno dato l’ok alla creazione della Superlega. «Rispetto a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale, Hellas Verona FC precisa di non aver fatto alcuna richiesta di estromissione di altri Club da qualsivoglia competizione e – contestualmente – di non aver preso posizione nel Consiglio di ieri della Lega Serie A, riservandosi di fare le proprie valutazioni a tempo debito» L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) L’Hellasattraverso un comunicato ufficiale ha smentito di aver chiesto l’espulsioneA perL’Hellasha smentito di aver chiesto l’espulsione diA dopo che le tre big hanno dato l’ok alla creazione della Superlega. «Rispetto a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale, HellasFC precisa di non aver fatto alcuna richiesta di estromissione di altri Club da qualsivoglia competizione e – contestualmente – di non aver preso posizione nel Consiglio di ieri della LegaA, riservandosi di fare le proprie valutazioni a tempo debito» L'articolo proviene da Calcio ...

