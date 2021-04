Massimo Giletti e il malessere in diretta: come sta ora il conduttore, le sue condizioni (Di lunedì 19 aprile 2021) Hanno fatto preoccupare e non poco le condizioni di salute in cui versava ieri sera il conduttore del programma di punta di La7, Non è l’Arena, Massimo Giletti. L’amato conduttore televisivo era parso visibilmente pallido, molto provato, sudato e lui stesso nel corso della diretta aveva dichiarato di non sentirsi molto bene a tal punto da ponderare l’idea di interrompere la diretta televisiva. Fonti vicine al conduttore avrebbero oggi rivelato qualcosa in più circa il suo malessere. Massimo Giletti: cos’ha avuto ieri sera a Non è l’Arena Le condizioni di salute in cui è apparso ieri sera Massimo Giletti di fronte alle telecamere ha destato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Hanno fatto preoccupare e non poco ledi salute in cui versava ieri sera ildel programma di punta di La7, Non è l’Arena,. L’amatotelevisivo era parso visibilmente pallido, molto provato, sudato e lui stesso nel corso dellaaveva dichiarato di non sentirsi molto bene a tal punto da ponderare l’idea di interrompere latelevisiva. Fonti vicine alavrebbero oggi rivelato qualcosa in più circa il suo: cos’ha avuto ieri sera a Non è l’Arena Ledi salute in cui è apparso ieri seradi fronte alle telecamere ha destato ...

