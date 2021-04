Lavoro, fare sistema per rilanciare il Sud Italia (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos/LabItalia) - fare sistema per sostenere il tessuto produttivo del Sud Italia. E' stato questo il filo conduttore del webinar organizzato da Cfi-Cooperazione finanza impresa e associazione Merita, che ha visto la partecipazione di importanti attori impegnati per costruire un nuovo futuro per il Mezzogiorno. Un convegno e una tavola rotonda, coordinati dal presidente Mauro Frangi e dal presidente onorario di Merita, Claudio De Vincenti, che hanno messo a confronto, con proposte concrete, il prefetto Bruno Corda, direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Massafra, segretario confederale Cgil, Carlo Borgomeo, presidente Fondazione per il Sud, Camillo De Berardinis, Amministratore delegato di Cfi, Giampiero ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos/Lab) -per sostenere il tessuto produttivo del Sud. E' stato questo il filo conduttore del webinar organizzato da Cfi-Cooperazione finanza impresa e associazione Merita, che ha visto la partecipazione di importanti attori impegnati per costruire un nuovo futuro per il Mezzogiorno. Un convegno e una tavola rotonda, coordinati dal presidente Mauro Frangi e dal presidente onorario di Merita, Claudio De Vincenti, che hanno messo a confronto, con proposte concrete, il prefetto Bruno Corda, direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Massafra, segretario confederale Cgil, Carlo Borgomeo, presidente Fondazione per il Sud, Camillo De Berardinis, Amministratore delegato di Cfi, Giampiero ...

