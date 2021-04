L’affondo del ministro Cingolani: “Dalla scuola che ho fatto a quella di mio figlio non è cambiato nulla” (Di lunedì 19 aprile 2021) Quello italiano "è un modello formativo che è poco adatto a confrontarsi con i problemi reali". Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani all'incontro "Economia" del Corriere della Sera su "Capitale umano - Come far crescere competenze e imprese". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021) Quello italiano "è un modello formativo che è poco adatto a confrontarsi con i problemi reali". Così ildella Transizione ecologica Robertoall'incontro "Economia" del Corriere della Sera su "Capitale umano - Come far crescere competenze e imprese". L'articolo .

