«La Superlega? Non soppravalutate i grandi club, il management del calcio è incompetente» (Di lunedì 19 aprile 2021) «Non mi sembra una mossa che possa avere futuro. La capirei se fosse una tattica per alzare il livello della trattativa, una sorta di arma di ricatto. Altrimenti, sembra destinata a sgonfiarsi. Mi pare che i fondatori della Superlega stiano dimenticando che il calcio è una tipica economia di rete di cui, peraltro, è la Fifa a detenere le chiavi». È un momento caldo per il calcio. La creazione della Superlega, la spaccatura con Uefa e Fifa, la deriva dei continenti pallonari. Ne abbiamo parlato con un esperto di finanza estera, appassionato di calcio ma da esterno. Fa tutt’altro nella vita. E per questo preferisce non comparire (lo chiameremo Gordon Gekko), altrimenti potrebbe sembrare un atto di presunzione. Dedica al Napolista le sue osservazioni. «La Superlega mi sembra una mossa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) «Non mi sembra una mossa che possa avere futuro. La capirei se fosse una tattica per alzare il livello della trattativa, una sorta di arma di ricatto. Altrimenti, sembra destinata a sgonfiarsi. Mi pare che i fondatori dellastiano dimenticando che ilè una tipica economia di rete di cui, peraltro, è la Fifa a detenere le chiavi». È un momento caldo per il. La creazione della, la spaccatura con Uefa e Fifa, la deriva dei continenti pallonari. Ne abbiamo parlato con un esperto di finanza estera, appassionato dima da esterno. Fa tutt’altro nella vita. E per questo preferisce non comparire (lo chiameremo Gordon Gekko), altrimenti potrebbe sembrare un atto di presunzione. Dedica al Napolista le sue osservazioni. «Lami sembra una mossa ...

Advertising

RealPiccinini : Per chi non avesse seguito il Club fino a notte fonda e volesse sapere cosa ne penso dell’ipotesi “Superlega”, sint… - EnricoLetta : L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ??? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il mo… - LucaBizzarri : Certo che sarebbe bello il modello NBA, che non c’entra assolutamente nulla con la Superlega. Parte dalla scuola, c… - pippomongodi : RT @EnricoTurcato: Io penso che molti giornalisti, (tutti, ma soprattutto gli “influencer”), in questo momento abbiano una responsabilità m… - NicolettaPiepo1 : Quindi, se ho ben capito, tralasciando il discorso se sia una rivoluzione positiva o no, #Maradona non avrebbe gioc… -