La settimana inizia tra nuvole e schiarite (Di lunedì 19 aprile 2021) inizia una nuova settimana: Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà. ANALISI GENERALE Una circolazione depressionaria sull’Europa orientale continua a essere alimentata da correnti fresche in arrivo dal nord Europa e questo impedirà anche nei prossimi giorni l’avanzata verso il Mediterraneo dell’anticiclone delle Azzorre che tenderà pertanto a spingersi verso il Regno Unito. Questa configurazione sarà responsabile del passaggio di qualche nuvola e di un po’ di instabilità anche sulla Lombardia per gran parte della settimana. Nel corso dei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni e le oscillazioni saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa. Lunedì 19 aprile 2021Tempo Previsto: al primo mattino nuvoloso sui settori occidentali, parzialmente ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 aprile 2021)una nuova: Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà. ANALISI GENERALE Una circolazione depressionaria sull’Europa orientale continua a essere alimentata da correnti fresche in arrivo dal nord Europa e questo impedirà anche nei prossimi giorni l’avanzata verso il Mediterraneo dell’anticiclone delle Azzorre che tenderà pertanto a spingersi verso il Regno Unito. Questa configurazione sarà responsabile del passaggio di qualche nuvola e di un po’ di instabilità anche sulla Lombardia per gran parte della. Nel corso dei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni e le oscillazioni saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa. Lunedì 19 aprile 2021Tempo Previsto: al primo mattino nuvoloso sui settori occidentali, parzialmente ...

Advertising

welikeduel : La #propagandatop di questa settimana inizia da qui #propagandalive - Loredan71887868 : Buongiorno...inizia la giornata ma anche la settimana, questo prodotto si spiega da solo , ma per ogni info contat… - jlxryclifford : che palle, inizia un’altra settimana di scuola - mapi57 : RT @alda7069: Inizia un'altra settimana, uniamoci in questo appello di speranza. @sobchak69 ?? ed io rivolgiamo un pensiero a #PadreDallOgl… - MestreRoby : RT @alda7069: Inizia un'altra settimana, uniamoci in questo appello di speranza. @sobchak69 ?? ed io rivolgiamo un pensiero a #PadreDallOgl… -