La Partita del Cuore trasloca su Canale5. Il disappunto Rai: «Se ne sono andati senza dire nulla» (Di lunedì 19 aprile 2021) La Partita del Cuore trasloca a Mediaset e abbandona, dopo ben 29 anni, il campo del servizio pubblico. Martedì 25 maggio prossimo, l'evento benefico promosso dalla Nazionale Cantanti andrà infatti in onda, per la prima volta, su Canale5: un cambiamento storico che l'azienda del Biscione si appresta ad enfatizzare. E che in Rai, diversamente, è stato accolto con stupore e disappunto. Fonti del servizio pubblico ci fanno infatti sapere che, spezzando un sodalizio ormai trentennale (l'anniversario sarebbe stato celebrato proprio quest'anno), gli organizzatori dell'evento se ne sono andati dalla Rai senza dire nulla.

