La nascita della SuperLeague e perché il calcio non è la musica | ma a volte ci somiglia

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 aprile 2021) Mio padre è una gran brava persona. Una persona estremamente corretta. Quando suo cugino, tecnicamente un mio zio di secondo grado, è stato sindaco di Ancona, la nostra città, ha evitato anche solo di frequentarlo per tutto il suo mandato, per evitare che qualcuno potesse pensare che la cosa in qualche modo ci avrebbe portato vantaggi. Quando io ho fatto il servizio civile presso la Caritas, ente di cui in precedenza era stato presidente, lui che è diacono ed è stato il primo diacono delle Marche, in ordine cronologico, ha evitato di mettere una parola buonaio potessi in qualche modo passare un anno in scioltezza, al punto che sono finito in un dormitorio per senza fissa dimora dal quale sono uscito nel momento in cui uno degli ex ospiti ha provato ad accoltellarmi. Insomma, mio padre è una persona retta, mai visto litigare con qualcuno, mai sentito una parola ...