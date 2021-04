Ingenuity è il primo velivolo a volare su un altro pianeta

(Di lunedì 19 aprile 2021) http://www.youtube.com/watch?v=p1KolyCqICI Dopo il rinvio dell’11 aprile scorso, il giorno tanto atteso è finalmente arrivato:, il drone elicottero della missione Perseverance della Nasa, ha effettuato il suovolo sulla superficie di Marte. Una giornata questa, che è diventata storica: si tratta deldella storia che è riuscito a librarsi su un. Sebbene il volo fosse programmato per le 9:30 circa di stamattina, sono servite comunque oltre tre ore per avere i dati necessari della conferma dell’esperimento e che, quindi,è davvero riuscito a. La conferma dell’avvenuto volo sono arrivate in tarda mattinata, durante la diretta live della Nasa programmata dalle 12:15 (ora italiana), grazie alla ...

Advertising

Link4Universe : Ingenuity vola su Marte!!! Ecco il video del primo volo su un altro pianeta! ?? riprese dal rover Perseverance! Stas… - SPioppi : RT @formichenews: ?? #Ingenuity ha fatto la storia. Ecco il primo volo su #Marte ?? L’articolo di @SPioppi su #MarsHelicopter ???? https:/… - 11secon : #SCIENZA - #SPAZIO Primo volo storico di un elicottero sul suolo di #Marte. #Ingenuity ha eseguito tutti i comandi… - formichenews : ?? #Ingenuity ha fatto la storia. Ecco il primo volo su #Marte ?? L’articolo di @SPioppi su #MarsHelicopter ????… - StracciVolano : RT @letiziadavoli: 'QUEL' momento. Il momento dell'annuncio ??? '#Ingenuity ha fatto il suo primo volo' E noi c'eravamo!! La storia della es… -

Ultime Notizie dalla rete : Ingenuity primo

...ora Marte Atterraggio NASA Mars Perseverance Rover 2021 Felpa con Cappuccio 31.99 ? Compra ora Nasa Apollo 13 Mission Badge Men's T - Shirt 19.95 ? Compra ora Ilvolo su Marte di NASA......già aver effettuato ilstorico decollo anche se servirà ancora un po' di tempo per saperlo ché le comunicazioni con Marte non sono immediate come si vede in quasi tutti i film. E'la ...Ingenuity, il piccolo elicottero sperimentale trasportato su Marte dal rover Perseverance della NASA, ha compiuto oggi il suo primo volo sul pianeta. Il ...Ingenuity ce l'ha fatta: è decollato e ha volato su Marte per pochi secondi come fece il trabiccolo di legno e tela dei fratelli Wright nel 1903. è finalmente apparso ...