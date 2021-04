I cittadini europei possono contribuire alla Conferenza sul futuro della EU. (Di lunedì 19 aprile 2021) Una nuova Piattaforma digitale multilingue: l'EU chiede l'aiuto da casa La nuova piattaforma digitale multilingue, che sarà presentata oggi lunedì 19 aprile ore 13 con una Conferenza stampa, ... Leggi su gazzettatorino (Di lunedì 19 aprile 2021) Una nuova Piattaforma digitale multilingue: l'EU chiede l'aiuto da casa La nuova piattaforma digitale multilingue, che sarà presentata oggi lunedì 19 aprile ore 13 con unastampa, ...

Advertising

elaniaz : ????La Commissione Europea presenta oggi la piattaforma digitale della #ConferenzasulfuturodellEuropa per il confront… - RAccoss : @CucchiRiccardo Se caleranno gli introiti obbligheranno a tutti i cittadini europei a comprarsi una maglietta di Ronaldo o Bernardeschi. - AssembleaER : Piccinini (M5S): “La Regione appoggi l’iniziativa dei cittadini europei per allevamenti senza... - giudicandomi : RT @PE_Italia: ??????Stop all'uso delle gabbie per gli animali da allevamento: questa l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) discussa al Par… - CDEUnimi : RT @Europarl_IT: Stop all'era delle gabbie, è questa l'iniziativa dei cittadini europei discussa al Parlamento questa settimana. Scopri di… -

Ultime Notizie dalla rete : cittadini europei I cittadini europei possono contribuire alla Conferenza sul futuro della EU. Questa nuova piattaforma è un invito ai cittadini europei a partecipare attivamente, proponendo le loro idee e commentando le proposte di altre persone, oltre che creare e partecipare ad eventi. "...

Fondi europei, la cittadinanza invitata ad esprimersi sulla strategia della VdA Per rappresentare l'importanza del delicato compito a cui sono invitati le cittadine e i cittadini, l'Assessorato ha realizzato un breve video nel quale vengono illustrate le principali finalità di ...

End the Cage Age: l'audizione del PE sull'iniziativa dei cittadini europei Ruminantia Lancio della piattaforma della Conferenza sul Futuro dell'Europa Nel corso della riunione del Comitato esecutivo dell'8 aprile 2021 è stata confermata la data del 19 aprile 2021 per il lancio della piattaforma della Conferenza sul Futuro dell'Europa.La Conferenza,.

Al via "Meet - More Equal Europe Together“, il progetto europeo contro l’islamofobia L’ironia per combattere i pregiudizi sulle donne musulmane: la fondazione lancia la nuova campagna Look beyond prejudice con un video firmato dalla fumettista Takoua Ben Mohamed. In Italia il 65% dei ...

Questa nuova piattaforma è un invito aia partecipare attivamente, proponendo le loro idee e commentando le proposte di altre persone, oltre che creare e partecipare ad eventi. "...Per rappresentare l'importanza del delicato compito a cui sono invitati le cittadine e i, l'Assessorato ha realizzato un breve video nel quale vengono illustrate le principali finalità di ...Nel corso della riunione del Comitato esecutivo dell'8 aprile 2021 è stata confermata la data del 19 aprile 2021 per il lancio della piattaforma della Conferenza sul Futuro dell'Europa.La Conferenza,.L’ironia per combattere i pregiudizi sulle donne musulmane: la fondazione lancia la nuova campagna Look beyond prejudice con un video firmato dalla fumettista Takoua Ben Mohamed. In Italia il 65% dei ...