Francesco Vecchi: "Mi tremano le gambe, sono diventato papà"

La puntata di Mattino 5 di lunedì 19 aprile 2021 si è aperta con una splendida notizia: Francesco Vecchi è diventato padre. Il conduttore ha voluto condividere questo lieto evento con il numeroso pubblico del contenitore del mattino della rete ammiraglia del Biscione e con la collega Federica Panicucci. Quello appena trascorso è stato un weekend intenso e ricco …

L'articolo proviene da Velvet Gossip.

