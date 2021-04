Fifa | no alla Superlega | ' Separatista e chiusa La disapproviamo'

Advertising

PietroMazzara : Il nervosismo di #Uefa e #Fifa attorno alla possibile nascita della SuperLega (c’è il #Milan tra le fondatrici) è d… - PBPcalcio : La #Uefa risponde prontamente: “Ogni club e giocatore che partecipa alla Super League potrebbe essere bandito da tu… - daVincenzoCh : @veniovanni La FA un po' vittima di se stessa, di fatto i top club facevano già quello che volevano. Con quel tipo… - MassimoCorsaro : @TuminoMaurizio Ancor più da divertirsi se le 12 società dicessero alla Fifa che può farsi i mondiali senza i loro… - RiderBike93 : Agnelli alla #UEFA e #FIFA ' in città la legge sei tu , qui sono io....' #SuperLega #SuperLeague #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa alla

... parteciperannoSuperlega le italiane Juventus, Milan e Inter, le inglesi, Chelsea, Liverpool, ... "I club fondatori desiderano attuare il progetto Super League in accordo cone UEFA, tenendo ......e dalle coppe chi aderiràSuperlega, vietando ai calciatori impegnati di giocare con le Nazionali e citando in giudizio per 50 - 60 miliardi di euro i club "ribelli". Sulla stessa linea la, ...Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai Club Fondatori:..Sono 12 i club fondatori: oltre a Juventus, Milan e Inter, hanno aderito alla nuova competizione Barcellona ... Lega Serie A, ma anche Fifa e tutte le nostre federazioni affiliate - resteremo ...