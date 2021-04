Ermal Meta: «In assenza di contatto volo con la fantasia e scrivo canzoni» (Di lunedì 19 aprile 2021) «In Albania, il regime comunista mandava in galera chi seguiva i programmi televisivi occidentali, come il Festival di Sanremo» racconta il plupremiato musicista. Oggi, in attesa di tornare sul palcoscenico («ho bisogno di umanità»), presenta il suo ultimo album, Tribù urbana: una riflessione sul futuro che ci aspetta. Sa raccontare come pochi le emozioni e la vita, Ermal Meta, 39 anni, una carriera fatta di decine di brani, scritti per se stesso e per altri (Francesco Renga, Patty Pravo, Marco Mengoni) e centinaia di concerti ad alto tasso di adrenalina. Esibizioni forti, che da più un anno gli mancano come l'aria. «Ho in programma una serie di date dal 2 al 20 dicembre e spero con ogni cellula del mio corpo di salire sul palco» racconta. Nell'attesa del ritorno in scena, ha trasformato la genesi del suo ultimo lavoro, Tribù urbana, in un live ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 aprile 2021) «In Albania, il regime comunista mandava in galera chi seguiva i programmi televisivi occidentali, come il Festival di Sanremo» racconta il plupremiato musicista. Oggi, in attesa di tornare sul palcoscenico («ho bisogno di umanità»), presenta il suo ultimo album, Tribù urbana: una riflessione sul futuro che ci aspetta. Sa raccontare come pochi le emozioni e la vita,, 39 anni, una carriera fatta di decine di brani, scritti per se stesso e per altri (Francesco Renga, Patty Pravo, Marco Mengoni) e centinaia di concerti ad alto tasso di adrenalina. Esibizioni forti, che da più un anno gli mancano come l'aria. «Ho in programma una serie di date dal 2 al 20 dicembre e spero con ogni cellula del mio corpo di salire sul palco» racconta. Nell'attesa del ritorno in scena, ha trasformato la genesi del suo ultimo lavoro, Tribù urbana, in un live ...

