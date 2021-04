“Ecco cosa sta per succedere”. Covid, l’allarme di Fabrizio Pregliasco: “Dobbiamo abituarci” (Di lunedì 19 aprile 2021) Siamo alle prese con una delle peggiori emergenze socio-economico-sanitarie degli ultimi decenni. Almeno su questo politici, esperti e cittadini sono, a grandi linee, d’accordo. Per il resto nessuno, almeno qui in Italia, sembra avere la soluzione a portata di mano. Ne sono un esempio le polemiche e i distinguo che la volontà di riaprire al più presto manifestata dal governo Draghi sta alimentando. Se il Coronavirus continua a mietere vittime, 251 constatate domenica 18 aprile, è pur vero che la curva è in discesa e, come avvenuto anche l’anno scorso, anche i contagi dovrebbero diminuire nelle prossime settimane. Ma c’è chi, come il professor Fabrizio Pregliasco, virologo e docente dell’Università Statale di Milano, invita alla prudenza. E prevede quando potremo liberarci, sul serio, del Covid: “Tra qualche anno – le parole ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Siamo alle prese con una delle peggiori emergenze socio-economico-sanitarie degli ultimi decenni. Almeno su questo politici, esperti e cittadini sono, a grandi linee, d’accordo. Per il resto nessuno, almeno qui in Italia, sembra avere la soluzione a portata di mano. Ne sono un esempio le polemiche e i distinguo che la volontà di riaprire al più presto manifestata dal governo Draghi sta alimentando. Se il Coronavirus continua a mietere vittime, 251 constatate domenica 18 aprile, è pur vero che la curva è in discesa e, come avvenuto anche l’anno scorso, anche i contagi dovrebbero diminuire nelle prossime settimane. Ma c’è chi, come il professor, virologo e docente dell’Università Statale di Milano, invita alla prudenza. E prevede quando potremo liberarci, sul serio, del: “Tra qualche anno – le parole ...

Advertising

stanzaselvaggia : “Sai quella cosa per cui ti dicono “bisogna trovare un punto di incontro?”. Ecco, manco per u’cazz, quale punto d’i… - Agenzia_Ansa : Dodici club europei di calcio fondano la #SuperLeague. Ci sono anche Inter, Juve e Milan. Ecco di cosa si tratta e… - AntoStel : RT @AnnaLeonardi1: Ecco cosa penso del video di #BeppeGrillo. - Elo9999 : Ma i bravi giornalisti sono stati colti di sorpresa? Ecco le divisioni in lega per i fondi! Come mai Milano finanza… - vivyisdiana : ecco cosa succederebbe se mia madre vedesse il mio account twitter: lei: MA SEI PAZZA METTI TUTTI I FATTI TUOI SU… -