È stato il principe William a chiedere di «non camminare accanto a Harry» ai funerali di nonno Filippo (Di lunedì 19 aprile 2021) Durante la processione dietro la bara del principe Filippo dal castello di Windsor fino alla cappella di San Giorgio, William e Harry non hanno camminato fianco a fianco. In mezzo ai due fratelli – che si sono rivisti per la prima volta dopo oltre un anno di lontanza e soprattutto dopo l'intervista shock a Oprah Winfrey in cui i Sussex hanno fatto a pezzi la royal family – c'era il cugino Peter Phillips, figlio della principessa Anna.

