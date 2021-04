Covid, in arrivo il pass per per gli spostamenti in sicurezza tra regioni arancioni o rosse: ecco come funzionerà (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal 26 aprile gli italiani potranno tornare a spostarsi tra regioni gialle, ma nel piano del governo per le riaperture c’è una novità che, probabilmente dai primi di maggio, riguarderà anche gli spostamenti verso regioni arancioni o rosse. Il premier Mario Draghi, nella conferenza stampa di venerdì 16 aprile, ha infatti confermato che «saranno consentiti gli spostamenti tra le regioni gialle» anche per turismo, senza bisogno di presentare l’autocertificazione. E che «con un certificato si potrà andare anche nelle regioni arancioni e rosse». Il certificato di cui ha parlato Draghi rappresenta un anticipo del pass europeo che dovrebbe partire dalla prossima estate per consentire nuovamente di ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal 26 aprile gli italiani potranno tornare a spostarsi tragialle, ma nel piano del governo per le riaperture c’è una novità che, probabilmente dai primi di maggio, riguarderà anche gliverso. Il premier Mario Draghi, nella conferenza stampa di venerdì 16 aprile, ha infatti confermato che «saranno consentiti glitra legialle» anche per turismo, senza bisogno di presentare l’autocertificazione. E che «con un certificato si potrà andare anche nelle». Il certificato di cui ha parlato Draghi rappresenta un anticipo deleuropeo che dovrebbe partire dalla prossima estate per consentire nuovamente di ...

