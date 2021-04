Covid, Crisanti avverte: “Per le riaperture non ci sono i numeri” (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “I numeri non giustificano queste decisioni del governo. L’Inghilterra è arrivata a queste scelte con 15 morti al giorno, duemila casi e il 70% della popolazione vaccinata. Vorrei capire cosa è stato calcolato e ragionato, quanti morti siamo disposti a tollerare”. Così Andrea Crisanti, professore di Microbiologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, ospite a ‘The Breakfast Club‘ su Radio Capital. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “I numeri non giustificano queste decisioni del governo. L’Inghilterra è arrivata a queste scelte con 15 morti al giorno, duemila casi e il 70% della popolazione vaccinata. Vorrei capire cosa è stato calcolato e ragionato, quanti morti siamo disposti a tollerare”. Così Andrea Crisanti, professore di Microbiologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, ospite a ‘The Breakfast Club‘ su Radio Capital.

