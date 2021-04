Coprifuoco, novità in arrivo: cambia l’orario. L’annuncio (Di lunedì 19 aprile 2021) Far slittare l’inizio del Coprifuoco dalle 22 alle 23. E’ l’ipotesi su cui il governo si sta riflettendo, secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Credo che una riflessione sull’allungare di un’ora” l’inizio del Coprifuoco, “soprattutto consentendo la cena nei ristoranti all’aperto, possa essere una riflessione sulla quale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Far slittare l’inizio deldalle 22 alle 23. E’ l’ipotesi su cui il governo si sta riflettendo, secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Credo che una riflessione sull’allungare di un’ora” l’inizio del, “soprattutto consentendo la cena nei ristoranti all’aperto, possa essere una riflessione sulla quale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco novità Zona gialla e pass vaccinale tra regioni: ultime notizie. Tre opzioni sul tavolo Dopo l'annunciato ritorno della zona gialla rafforzata e la novità del pass vaccinale tra regioni ... Non si dovrebbe parlare, almeno per ora, del coprifuoco . Nonostante le pressioni che giungono da ...

Coprifuoco, fino a quando? Le ipotesi tra favorevoli e contrari ...ma ha aggiunte "le ultime novità mi sembrano già un passo avanti per riaprire gradualmente il Paese". Crisanti: "Spostarlo di un'ora? Se fossimo cittadini modello..." "Riconosco che il coprifuoco ...

Coprifuoco, fino a quando? Le ipotesi tra favorevoli e contrari ...ma ha aggiunte "le ultime novità mi sembrano già un passo avanti per riaprire gradualmente il Paese". Crisanti: "Spostarlo di un'ora? Se fossimo cittadini modello..." "Riconosco che il coprifuoco ...