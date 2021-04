Comune di Napoli, parte la distribuzione dei pacchi alimentari: ecco il calendario (Di lunedì 19 aprile 2021) Comune di Napoli: Donatella Chiodo (assessora alle Politiche Sociali) ha ufficializzato la partenza della distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie segnalate dai Servizi Sociali tra quelle che non usufruiscono del bonus spesa. A partire da oggi, il Comune di Napoli provvederà alla consegna dei pacchi alimentari ai nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali tra quelli Leggi su 2anews (Di lunedì 19 aprile 2021)di: Donatella Chiodo (assessora alle Politiche Sociali) ha ufficializzato lanza delladeialle famiglie segnalate dai Servizi Sociali tra quelle che non usufruiscono del bonus spesa. A partire da oggi, ildiprovvederà alla consegna deiai nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali tra quelli

gennaromigliore : Sono in corsa per il Comune di Napoli. Ne ho parlato oggi su @repubblica con Conchita Sannino. Buona serata amici - gennaromigliore : Sono in campo per un centro-sinistra unito che sia in grado di ridare a #Napoli una politica seria, umile e pragmat… - simshine95 : @ZZiliani Per questo non ho mai capito tifosi di Napoli, Roma e Lazio che hanno fatto sempre la guerra tra poveri p… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Il Comune di Napoli: 'Delusione per il programma di Corrado Augias' -… - MaestroSMorra : #elezioni 2021 #Napoli È partito 'il toto Sindaco' #polizialocale Segnalazione moto abbandonata #ComunediNapoli… -