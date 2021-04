Caso marò pugliesi: aggiornato processo in India La questione del risarcimento (Di lunedì 19 aprile 2021) La Corte suprema Indiana ha aggiornato alla prossima settimana il processo nei confronti di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i marò accusati di aver provocato la morte di due pescatori a largo delle coste del Kerala mentre si trovavano a bordo di una nave cargo. Il risarcimento di 100milioni di rupie, l’equivalente di un milione e 100mila euro, da destinare alle famiglie delle persone decedute non è stato ancora depositato. A darne notizia è il giornale in lingua inglese Times of India. Stando a quanto riferito dal quotidiano Indiano, il governo italiano ha iniziato a trasferire il denaro, evidenziando tuttavia che la cifra deve essere ancora versata. L’Alta corte dell’India avrebbe stabilito, il 9 aprile scorso, che la decisione arriverà solo ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 aprile 2021) La Corte supremana haalla prossima settimana ilnei confronti di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, iaccusati di aver provocato la morte di due pescatori a largo delle coste del Kerala mentre si trovavano a bordo di una nave cargo. Ildi 100milioni di rupie, l’equivalente di un milione e 100mila euro, da destinare alle famiglie delle persone decedute non è stato ancora depositato. A darne notizia è il giornale in lingua inglese Times of. Stando a quanto riferito dal quotidianono, il governo italiano ha iniziato a trasferire il denaro, evidenziando tuttavia che la cifra deve essere ancora versata. L’Alta corte dell’avrebbe stabilito, il 9 aprile scorso, che la decisione arriverà solo ...

