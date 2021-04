Carenza cardiologi | Puppa Pd presenta una mozione in regione

(Di lunedì 19 aprile 2021) La vicenda delladinell'ospedale della Valle del Serchio e, più in generale di medici specialistici negli ospedali periferici della Toscana, al centro di unata in ...

La vicenda delladinell'ospedale della Valle del Serchio e, più in generale di medici specialistici negli ospedali periferici della Toscana, al centro di una mozione presentata in consiglio ...... produrrà necessariamente, da un lato, una sensibile riduzione delle prestazioni sanitarie nei presìdi dai quali iverranno distolti (presìdi, ripetiamo, già in difficoltà per una...VALLE DEL SERCHIO - La vicenda della carenza di cardiologi nell’Ospedale della Valle del Serchio e, più in generale di medici specialistici negli ospedali ...La Cgil all’attacco: non si può depotenziare la sanità apuana. L’azienda piuttosto faccia le assunzioni che servono ...