Beppe Grillo furibondo: "Se mio figlio è uno stupratore perché non è stato arrestato?" (Di lunedì 19 aprile 2021) “Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Voglio chiedervi, voglio una spiegazione sul perché un gruppo di stupratori seriali, compreso mio figlio, non sono stati arrestati. perché non li avete arrestati?”. Così il garante M5S Beppe Grillo, furibondo in un video postato sui suoi canali social. “La legge dice che gli stupratori vengono presi e messi in galera, interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni... perché non li avete arrestati subito?”, incalza Grillo prendendo le difese di suo figlio Ciro. “Ormai sono due anni, sono stufo. Se dovete arrestare mio figlio, perché ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) “Mioè su tutti i giornali come unoseriale insieme ad altri tre ragazzi. Voglio chiedervi, voglio una spiegazione sulun gruppo di stupratori seriali, compreso mio, non sono stati arrestati.non li avete arrestati?”. Così il garante M5Sin un video posui suoi canali social. “La legge dice che gli stupratori vengono presi e messi in galera, interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni...non li avete arrestati subito?”, incalzaprendendo le difese di suoCiro. “Ormai sono due anni, sono stufo. Se dovete arrestare mio...

Advertising

beppe_grillo : Giornalisti o giudici? - beppe_grillo : In questi giorni #Autostrade per l’Italia – che attualmente è ancora in mano ai #Benetton – torna all’attacco e rim… - beppe_grillo : Sabato scorso, la camera bassa del parlamento francese ha approvato una legge che vieta i voli nazionali tra città… - PEmendamento : @beppe_grillo Facile urlare contro quando le cose riguardano gli altri e poi aprire una riflessione quando si tocca… - lorenzlu : @beppe_grillo ma guarda... è bastato che ti toccassero in famiglia e diventi subito garantista... -