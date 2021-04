Alessia Marcuzzi sul cantante del momento: “Mi ha steso” (Di lunedì 19 aprile 2021) Alessia Marcuzzi si è espressa sui social. Il messaggio dedicato ad un cantante che sta raccogliendo grandi consensi negli ultimi mesi Alessia Marcuzzi (Gettyimages)Tra le donne più apprezzate del panorama televisivo italiano, ignorare il fatto che Alessia Marcuzzi abbia un ruolo predominante, sarebbe profondamente ingiusto. La verità è che la conduttrice romana è uno dei volti più amati dal pubblico, in grado di catturare grandi consensi ormai da anni grazie ad uno stile di conduzione particolare ed assolutamente performante. La dimostrazione, di quanto la Marcuzzi sia apprezzata dal pubblico, la si è avuta anche in questi mesi. Durante l’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, infatti, sono stati migliaia i telespettatori che ... Leggi su kronic (Di lunedì 19 aprile 2021)si è espressa sui social. Il messaggio dedicato ad unche sta raccogliendo grandi consensi negli ultimi mesi(Gettyimages)Tra le donne più apprezzate del panorama televisivo italiano, ignorare il fatto cheabbia un ruolo predominante, sarebbe profondamente ingiusto. La verità è che la conduttrice romana è uno dei volti più amati dal pubblico, in grado di catturare grandi consensi ormai da anni grazie ad uno stile di conduzione particolare ed assolutamente performante. La dimostrazione, di quanto lasia apprezzata dal pubblico, la si è avuta anche in questi mesi. Durante l’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, infatti, sono stati migliaia i telespettatori che ...

Advertising

modamadeinitaly : Bellezze on the Road! dal blog di Alessia Marcuzzi - giugixsangio : RT @assvrdo: javi e alessia marcuzzi - assvrdo : javi e alessia marcuzzi - nickginetti : 'A me è stato imparato da Alessia Marcuzzi' @lapinella ???????????? #DomenicaIn - grondoamore : Alessia Marcuzzi ha insegnato a Mara a usare Instagram e ora lei lo insegna a Sabrina che meraviglia ??#domenicain -