Alessandro, ogni giorno la famiglia l’ha salutato dietro la vetrata. Ma non è più tornato (Di lunedì 19 aprile 2021) Alessandro Nocentini è l’ultima vittima del Coronavirus. La sua storia è resa se possibile più tragica dal grandissimo affiatamento mostrato dalla famiglia verso l’uomo. Una storia di grande attaccamento alla famiglia che meriava senz’altro un epilogo più felice quella di Alessandro Nocentini, l’uomo di 54 anni ricoverato presso l’Ospedale San Donato di Arezzo dopo che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 19 aprile 2021)Nocentini è l’ultima vittima del Coronavirus. La sua storia è resa se possibile più tragica dal grandissimo affiatamento mostrato dallaverso l’uomo. Una storia di grande attaccamento allache meriava senz’altro un epilogo più felice quella diNocentini, l’uomo di 54 anni ricoverato presso l’Ospedale San Donato di Arezzo dopo che L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

diaferiamarian1 : RT @Scugnizzella91: Samuele che nemmeno ha parlato con la Peparini e già si è messo a prepararlo da solo in casetta chiedendo aiuto ad Ales… - Scugnizzella91 : Samuele che nemmeno ha parlato con la Peparini e già si è messo a prepararlo da solo in casetta chiedendo aiuto ad… - jkbonsai : a me spezza alessandro che ogni tot insegna passi di danza ad un allievo diverso #amici20 - GiuseppePiu1 : RT @domenicosaretto: Tutti siamo capaci di amare, purché impariamo ad ascoltare e parlare la lingua dell’altro, e quella dell’oltre ?? https… - WolfTheoriginal : @Alessan04483079 @DanteCG_ART @frankypods @carrarofabio69 Ma quali domande, io ho solo risposte. Io sono buono, amo… -