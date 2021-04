Al via da Giulianova visita del ministro Speranza in Abruzzo (Di lunedì 19 aprile 2021) Teramo - E' cominciata da Giulianova (Teramo) la giornata abruzzese del ministro della Salute, Roberto Speranza, che alle 12:30 sarà a Teramo per inaugurare il centro vaccinale al Campus dell'Università. Speranza alle 10 è arrivato alla sede della Piccola Opera Charitas di Giulianova dove ha incontrato, tra gli altri, l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Seguiranno, a Teramo, tappe all'ospedale Mazzini di Teramo e all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale". L'arrivo all'Università di Teramo è previsto alle 12:30. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 19 aprile 2021) Teramo - E' cominciata da(Teramo) la giornata abruzzese deldella Salute, Roberto, che alle 12:30 sarà a Teramo per inaugurare il centro vaccinale al Campus dell'Università.alle 10 è arrivato alla sede della Piccola Opera Charitas didove ha incontrato, tra gli altri, l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, e il presidente della Regione, Marco Marsilio. Seguiranno, a Teramo, tappe all'ospedale Mazzini di Teramo e all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'e del Molise "G.Caporale". L'arrivo all'Università di Teramo è previsto alle 12:30. leggi tutto

AnsaAbruzzo : Al via da Giulianova visita del ministro Speranza in Abruzzo - AnsaMolise : Al via da Giulianova visita del ministro Speranza in Abruzzo - Giulianovanew : Giulianova. Pirelli National Trophy 2021: il nostro Matteo Ciprietti si piazza al secondo posto - Giulianovanew : Elio Brusamento fa tappa a Giulianova con il suo viaggio per la campagna sulla sclerosi tuberosa - Giulianovanew : Giulianova. Comitato Giulianova lido: riqualificazione scalinata via XXIV Maggio -