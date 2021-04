Addio A68 | si è sciolto l’iceberg più grande del mondo diventato una star del web

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 19 aprile 2021) Un iceberg di per sé non fa notizia. Se non, magari, per la sua bellezza e maestosità senza pari nella natura. Ma questa volta parliamo di A68: la massa glaciale più imponente della Terra. Con una superficie di 6mila chilometri quadrati, simile a quella di 60 grandi città italiane messe insieme, il re di tutti gli iceberg si è. Per meglio dire: non è più un immenso blocco compatto. Si è frammentato in tanti piccoli pezzi che gli scienziati hanno deciso di non monitorare più con la stessa attenzione di prima. Perché era pericoloso Sì, perché A68 era alla deriva al Polo Sud dal 2017. Ed era pericoloso: posizionato in rotta di collisine con un’isola della Georgia del Sud, non lontano dall’Antartide. Per questo eraunade web e dei social, fra appassionati e semplici curiosi che si scambiavano informazioni e, ...