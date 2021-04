Volley, Perugia batte Civitanova al tie-break e pareggia la Finale Scudetto! 1-1, battaglia apertissima (Di domenica 18 aprile 2021) Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-2 (21-25; 25-21; 27-25; 23-25; 15-12) nella gara-2 della Finale Scudetto e ha pareggiato la serie che assegna il tricolore (1-1). Dopo aver perso in casa quattro giorni fa, i Block Devils hanno immediatamente rialzato la testa e hanno espugnato l’Eurosuole Forum, tenendo apertissima la lotta per la conquista del titolo. La Lube poteva sfruttare il fattore campo per involarsi sul 2-0 e avvicinarsi all’obiettivo, invece gli umbri hanno alzato il ritmo dopo l’esonero di coach Vital Heynen e hanno vinto una vera e propria battaglia durata 156 minuti. La compagine del patron Gino Sirci ha rimesso a posto le cose e tra tre giorni avrà la possibilità di giocare al PalaBarton in una gara-3 fondamentale: chi la vincerà si porterà a un solo successo dallo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)ha sconfittoper 3-2 (21-25; 25-21; 27-25; 23-25; 15-12) nella gara-2 dellaScudetto e hato la serie che assegna il tricolore (1-1). Dopo aver perso in casa quattro giorni fa, i Block Devils hanno immediatamente rialzato la testa e hanno espugnato l’Eurosuole Forum, tenendola lotta per la conquista del titolo. La Lube poteva sfruttare il fattore campo per involarsi sul 2-0 e avvicinarsi all’obiettivo, invece gli umbri hanno alzato il ritmo dopo l’esonero di coach Vital Heynen e hanno vinto una vera e propriadurata 156 minuti. La compagine del patron Gino Sirci ha rimesso a posto le cose e tra tre giorni avrà la possibilità di giocare al PalaBarton in una gara-3 fondamentale: chi la vincerà si porterà a un solo successo dallo ...

