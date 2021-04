Ufficiale | il GP di Miami nel calendario F1 2022

(Di domenica 18 aprile 2021) La mappa della F1 si amplia con una nuova pista in. Il Circus annuncia l'accordo di durata decennale che vede l'ingresso del GP dia partire dal Mondiale. Come sarà la pista La ...

11 città USA Grazie all'ingresso dinel calendario di Formula 1 , gli Stati Uniti vedono aumentare a 11 le città in cui si è tenuto almeno un Gran Premio: si tratta di Riverside, Sebring, ...Tom Garfinkel, Managing Partner, Formula 1Grand Prix : 'La zona attorno aello stadio Hard Rock aGardens esiste per ospitare gli eventi più importanti del Mondo per rendereancora ...I vertici del Circus, confermando le ipotesi della vigilia, hanno reso ufficiale l'inserimento del Gp di Miami nel Mondiale 2022.Dopo anni di trattative, dietrofront, e ritorno di fiamme, è ufficiale: la Formula 1 torna nello stato del Florida per il primo GP Miami! Liberty Media ha ...