Tommaso Zorzi presenta il nuovo arrivato, il particolare non sfugge (Di domenica 18 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tommaso Zorzi presente il nuovo arrivato, le sue parole sociale non distraggono i fan a cui non sfugge il particolare. Dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip è diventato una vera star e non solo sui social ma anche in televisione, da tempo è infatti impegnato in diversi programmi tv, senza contare la sua Leggi su youmovies (Di domenica 18 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.presente il, le sue parole sociale non distraggono i fan a cui nonil. Dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip è diventato una vera star e non solo sui social ma anche in televisione, da tempo è infatti impegnato in diversi programmi tv, senza contare la sua

Advertising

MediasetPlay : The story so far... a #ilPuntoZ, Tommaso Zorzi ed Alfonso Signorini hanno raccontato il primo provino del giovane i… - IsolaDeiFamosi : 'L'ho preso io l'applauso non ti preoccupare' ?? .@tommaso_zorzi #tommasozorzi #Isola - Costanzo : Gli amici reduci dall’ultima edizione del @GrandeFratello @tommaso_zorzi e Francesco Oppini saranno ospiti della qu… - miamogliee : @tommaso_zorzi Ti amo - Ada_17_6 : @tommaso_zorzi Ti abbiamo amato sin dal primo giorno del tuo GF, e ti ameremo per sempre, seguendoti e apponggiand… -