Superlega, pronta una causa da 50 miliardi da parte della UEFA: i dettagli (Di domenica 18 aprile 2021) La UEFA ha già pronta la contromossa nel momento in cui verrà annunciata ufficialmente la creazione di una Superlega Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, la UEFA ha già pronta la contromossa nel momento in cui verrà annunciata ufficialmente la creazione di una Superlega. La massima federazione europea sta lavorando a una causa da 50-60 miliardi contro tutte le squadre che vorranno separarsi dal sistema per crearne uno alternativo e privato. Inoltre queste squadre verranno punite anche con l’esclusione da campionati e coppe europee. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Laha giàla contromossa nel momento in cui verrà annunciata ufficialmente la creazione di unaSecondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, laha giàla contromossa nel momento in cui verrà annunciata ufficialmente la creazione di una. La massima federazione europea sta lavorando a unada 50-60contro tutte le squadre che vorranno separarsi dal sistema per crearne uno alternativo e privato. Inoltre queste squadre verranno punite anche con l’esclusione da campionati e coppe europee. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TeofiloSteven : @NandoPiscopo1 @Zorochan_1 @ale_taia io non ci avrei mai creduto fin quando oggi dagli Usa in Europa sono usciti al… - 90Valla : RT @MilanNewsit: Superlega, pronta una causa dell’UEFA da 50 miliardi. Squalifica per chi participerà - MilanNewsit : Superlega, pronta una causa dell’UEFA da 50 miliardi. Squalifica per chi participerà - GasSalesVolley : ?? | MEDIA ?? 'Abbiamo mantenuto il secondo posto e adesso ci aspettano ancora due partite per cercare di arrivare a… -