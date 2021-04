Superlega Femminile | nasce il progetto parallelo | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 aprile 2021) Nel comunicato dei dodici Club Fondatori ecco ilper far partire nel prossimo futuro anche laNon soltanto competizione al maschile, ma anche la. Nel comunicato che ha definitivamente spaccato il calcio europeo, ecco testualmente la novità tutta in rosa: "Dopo l'avvio della competizione maschile, non appena possibile, verrà avviata anche la corrispettiva lega, per contribuire allo sviluppo e al progresso del calcio". Undunque totalmente in fase embrionale, ma che testimonia l'interesse dei dodici Club Fondatori per lo sviluppo del calcio.