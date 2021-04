Spostamenti tra regioni con il pass: vediamo le novità (Di domenica 18 aprile 2021) Il primo passo verso la ripartenza del Paese è ormai ufficiale: tornano le zone gialle, riaprono i bar e i ristoranti a pranzo e a cena, ma soltanto all’aperto. Il 26 aprile inizierà un percorso graduale di riaperture che il premier Mario Draghi ha definito come un rischio ragionato. Ma vediamo insieme le novità. Il pass per le regioni rosse Leggi su periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021) Il primoo verso la ripartenza del Paese è ormai ufficiale: tornano le zone gialle, riaprono i bar e i ristoranti a pranzo e a cena, ma soltanto all’aperto. Il 26 aprile inizierà un percorso graduale di riaperture che il premier Mario Draghi ha definito come un rischio ragionato. Mainsieme le. Ilper lerosse

